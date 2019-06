Bac 2019 - "Est-ce que j'ai vraiment mis du PNL dans ma copie de philo ?" : les candidats partagent leurs (drôles de) réponses

La faute au stress ? A la fatigue ? Ou tout simplement signe d'un indissimulable manque de connaissances ou d'un excès de confiance en soi ? Consciemment ou pas, certains élèves se laissent aller chaque année à quelques excentricités et autres passages farfelus face à leur copie de philo. Et chaque année aussi, leurs correcteurs ne résistent pas à la tentation de compiler ces petites phrases qui font, avouons le aussi un peu, le charme de cette épreuve souvent si redoutée qu'est la philosophie.





S'il est trop tôt pour savoir précisément ce que les candidats du cru 2019 ont réservé à leurs lecteurs, certains nous en offrent déjà un aperçu sur la Toile, n'hésitant pas à rire d'eux-mêmes, ou plus exactement, de leur imagination débordante. Ainsi, tandis que certains se sont surpris ce 17 juin 2019 à citer dans leur copie le Premier ministre Edouard Philippe, ou plus étonnant encore la Reine des Neiges et PNL, d'autres réalisent avec stupeur qu'ils ont évoqué "les coupes de cheveux des Nord-coréens".