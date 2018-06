Bac : des astuces pour réussir les révisions !

Il reste une semaine avant les épreuves du bac pour les élèves de terminale. Pour peaufiner leur savoir, un youtubeur passionné de philosophie a proposé une méthode plus ludique aux lycéens, des révisions en format vidéo. Un proviseur de lycée a quant à lui choisi de préparer mentalement ses élèves, en les initiant au sport. Puis, les soutiens scolaires peuvent aussi les aider grâce au travail collectif.



