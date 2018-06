Pas de France-Pérou pour les élèves de STMG : le récap' des matches du Mondial qui tombent pendant les épreuves du bac

Entre le ballon rond et le bac, il faut choisir. Alors que le premier coup de sifflet du Mondial de football a eu lieu jeudi dernier, le top départ du baccalauréat a eu lieu ce lundi matin, soit… quatre jours plus tard. Un crève-cœur pour les fans de football qui vont rater de nombreux matches, attablés devant leurs copies. Lot de consolation, les candidats ont tout de même pu profiter, avant le début des épreuves et entre deux sessions de révision, du premier match de l’équipe de France contre l’Australie, qui s'est déroulé samedi à midi.





Pour la suite, LCI vous indique les matches que vous n'allez à coup sûr pas pouvoir regarder, selon que vous êtes en S, L, ES ou STMG.