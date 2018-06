Bac : gagner des points en faisant des acrobaties

Dans onze jours, 800 000 élèves de terminale passeront le baccalauréat. Ils plancheront sur des épreuves de philosophie, de physique et d'histoire. Pour grappiller quelques points supplémentaires, certains ont misé sur les options, certaines très classiques, d'autres plus surprenantes. Ce lycée de la ville d'Auch dans le Gers propose par exemple la spécialité "arts du spectacle". Les élèves jouent gros, cela représente un coefficient six pour décrocher leur bac.



