Bac L 2018 : découvrez le sujet de l'épreuve de littérature sur les Faux-monnayeurs d'André Gide

L’épreuve dure deux petites heures, mais avec un coefficient 4. Les terminales de la série littéraire se plongent ce jeudi matin, de 8 heures à 10 heures, dans l'épreuve de littérature, spécifique à leur filière. Après avoir étudié tout au long de l'année un ensemble d'œuvres, ils doivent répondre à deux questions en rapport avec les livres au programme (Les Faux-Monnayeurs d’André Gide et La Princesse de Montpensier de Mme de Lafayette cette année).





Les candidats n'ayant que de peu de temps pour disserter, mieux vaut commencer par la question qui rapporte le plus de points. Les examinateurs, eux, attendent une solide argumentation étayée d'exemples, ainsi qu'un plan logique et fluide. Découvrez dès maintenant le sujet distribué ce matin et, lorsque l’épreuve aura pris fin, son corrigé.