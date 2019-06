Bac S 2019 : les sujets et corrigés de l’épreuve de mathématiques

Cinquième jour d’épreuves pour les candidats au bac. Après la philo lundi, l’histoire-géo mardi, les langues vivantes (LV1) mercredi et la physique-chimie jeudi, les élèves de terminale S planchent ce vendredi 21 juin sur leur écrit de mathématiques avant la LV2 dans l’après-midi. Une épreuve longue de quatre heures qui a lieu de 8H à 12H.





De coefficient 7, et même 9 pour ceux ayant choisi la matière comme spécialité, l'examen peut, comme la physique-chimie et les sciences de la vie et de la terre (SVT), rapporter gros. Découvrez dans cet article les sujets à partir d’une heure après le début de l'épreuve, puis une proposition de corrigés à la fin de celle-ci.