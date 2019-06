Bac S 2019 : découvrez les sujets et corrigés de l’épreuve de physique-chimie à partir de 9H

Quatrième jour d’épreuves pour les candidats au bac. Après la philo lundi, l’histoire-géo mardi et les langues vivantes (LV1) mercredi, les élèves de terminale S planchent ce jeudi 20 juin sur leur écrit de physique-chimie. Une épreuve longue de trois heures et demie qui a lieu de 8H à 11H30.





D'un coefficient 6, et même 8 pour ceux ayant choisi la matière comme spécialité, l'examen peut, comme les maths et les sciences de la vie et de la terre (SVT), rapporter gros. Découvrez dans cet article les sujets à partir d’une heure après le début de l'épreuve, puis une proposition de corrigés à la fin de celle-ci.