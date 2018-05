Bac de philo 2018 : les erreurs à ne pas commettre dans votre copie

Le but de l’épreuve n’est pas de savoir si vous connaissez bien votre cours mais si vous savez réfléchir et construire une argumentation. Alors ne cherchez pas à réciter votre cours. Il ne faut pas non plus faire dévier le sujet vers ce que vous avez appris et en arriver à un problème et plan déjà tout prêts et rassurants. Il faut savoir prendre des risques. Vos cours et connaissances ne servent quand même pas à rien. Ils vont vous servir d’exemples pour appuyer vos arguments.