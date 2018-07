Bac : que se passe-t-il si le correcteur perd votre copie ?

Il arrive de trouver des petites annonces étonnantes dans les boulangeries, dans les supermarchés ou sur les portes des halls d’immeuble. Aperçu l'année dernière dans un quartier parisien, un appel à l’aide peu banal : son auteur indique avoir perdu un sac… qui "contient des copies de bac". Une étourderie considérée comme "très grave" par le ministère de l’Éducation, qui assure cependant que cela n’arrive "quasiment jamais".





Cette année pourtant, 33 élèves de l'académie d'Orléans-Tours ont dû repasser leur épreuve de SES après que leur correcteur s'est fait voler les copies dans sa voiture. En 2013, 136 candidats au bac du lycée Dominique Villars de Gap (Hautes-Alpes) avaient dû repasser leur épreuve de philosophie. Leur professeur avait, comme sur la petite annonce, perdu son sac. L’année précédente, même cas de figure. 34 élèves d’un lycée d’Aubagne, en région PACA avaient eux aussi dû repasser la philo après que leur professeur a été victime d’un vol à l’arrachée. En 2009, une Toulousaine avait également vu sa copie perdue et avait dû repasser, seule, son épreuve de littérature. Le soir même, le rectorat lui avait annoncé que sa composition avait finalement été retrouvée. C’est cette dernière qui a finalement été comptabilisée et notée pour l’examen.





Du côté du SNALC, deuxième syndicat de l'enseignement du second degré, on assure que dans de pareils cas, les correcteurs font preuve d'indulgence. "On va juger la copie pour ce qu'elle vaut mais on n'est pas des monstres", nous assure-t-on. Malgré l'absence de consigne écrite ou de réelle procédure, "le correcteur garde dans un coin de sa tête que l'élève passe l'épreuve pour la deuxième fois".