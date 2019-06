Une étude de doc "hors programme" ? Après l'épreuve d'histoire-géo, les candidats ES se sentent (une fois de plus) lésés

ET DE DEUX - Alors que des lycéens en première économique et sociale ont lancé une pétition jugeant l'épreuve anticipée de français qui leur a été soumise lundi "trop difficile", ce mardi, dans la foulée de l'épreuve d'histoire et géographie qui s'est déroulée dans la matinée, ce sont des élèves de terminale de la même filière qui se défoulent sur la Toile.