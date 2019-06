Bac 2019 : la date approche, les conseils d'un pro de la mémorisation

LCI : Comment fonctionne notre mémoire ?

Jean-Yves Ponce : Il y a plusieurs types de mémoire. Celle qu’on utilise le plus souvent, c’est la mémoire à court terme. Elle a un autre nom : la mémoire de travail. On l’appelle comme ça parce que lorsqu'on est en train d’apprendre quelque chose de vraiment nouveau, ça fait "mal à la tête". C’est signe que le cerveau travaille pour décortiquer les informations, les ranger et les raccrocher à quelque chose que l’on connait peut-être déjà.





Mais comme la mémoire a besoin de s’exercer, au bout d’un moment, à force de répétitions, on fait entrer les informations dans la mémoire à moyen terme. Cela signifie que la mémoire garde les informations au cas où. L’idée c’est : en répétant une information, on envoie le message au cerveau que celle-ci est plus importante que les autres. Si on arrête de la répéter, la mémoire va la chasser. Pourquoi ? Tout simplement parce que la mémoire à court terme ne peut pas stocker beaucoup d’éléments. Elle est un peu comme un post-it avec une contenance limitée. La conséquence, c’est que lorsqu’on se retrouve confronté à devoir réviser vite quelque chose de complexe avec beaucoup d’informations, qu’on n’est pas certain d’avoir compris de surcroît, la mémoire à court terme qui doit se recharger vite va faire des sacrifices. Elle va sacrifier ce qu’elle ne comprend pas et ce qui est inutile à ses yeux.





Et donc comment se fait finalement le transfert de la mémoire de travail à celle de moyen terme puis de long terme ? Et bien tout, ou l’essentiel, se passe pendant la nuit. C’est-à-dire que le cerveau ne dort pas, il classe les informations : ce qui est utile, ce qu’il comprend, ce qui est mémorable… A force de rappeler les informations qui se trouvent dans la mémoire à moyen terme, celles-ci sont transférées dans la mémoire à long terme et là, ce sont des choses qu’on ne peut normalement plus trop oublier.