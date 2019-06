Baccalauréat 2019 : les sujets sont fin prêts dans tout le pays

L'épreuve de philosophie du baccalauréat se déroulera le 17 juin 2019. Une énorme organisation est nécessaire pour imprimer les sujets, puis les distribuer dans nos départements. Cette année, 743 000 candidats sont attendus, 2 900 sujets ainsi que quatre millions de copies sont à préparer pour toutes les matières. L'opération débute dans un lieu hautement sécurisé, tenu secret, où les sujets du bac sont en cours d'impression. Depuis trois mois, les rotatives tournent à plein régime, dix heures par jour. Enfin, leur acheminement en région est l'étape la plus délicate.



