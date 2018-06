Baccalauréat : la plus jeune candidate a 11 ans

Le baccalauréat commence lundi 18 juin 2018 au matin. Les candidats sont au nombre de 753 148 répartis sur 4 635 centres, soit 5 % de plus qu'en 2017. Plus de la moitié passent le Bac général, si 26 % ont opté pour le bac professionnel et 21 %, le bac technique. Pour la tranche d'âge, la plus jeune est une Parisienne de 11 ans et le plus âgé a 76 ans.



