Baccalauréat : un père et sa fille passent les examens

À Amiens, dans la Somme, un père et sa fille passent le bac en même temps. Âgés respectivement de 19 ans et 47 ans, Juliette et Christophe n'en reviennent pas. Durant les épreuves, l'un pense à l'autre. Son père est ouvrier et il a préparé son bac depuis deux ans. Il espère obtenir une promotion à l'usine. Sa fille, quant-à elle, rêve de devenir puéricultrice.



