Brevet décalé : les épreuves dans de meilleures conditions ?

Les 800 000 élèves de 3ème ont planché ce lundi matin sur l'épreuve de français. L'examen avait été reporté en raison de la canicule, mais il faisait encore très chaud dans certaines salles de classe, jusqu'à 36°C. Reportage dans les Bouches-du-Rhône et en région parisienne.



