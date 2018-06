Brevet des collèges : 835 000 collégiens passent leur premier véritable examen

Les états d'esprit divergent chez les élèves de troisième qui vont passer le brevet des collèges ce 28 juin. Au menu de cette première journée : les épreuves de français et de maths qui semblent les mettre dans tous leurs états. En effet, si certains vivent leur premier véritable examen de manière sereine, d'autres sont plus anxieux, ambitieux, voire stressés. A noter que les contrôles continus comptent toujours essentiellement pour la note finale de leur scolarité.



