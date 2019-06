Bac de philosophie 2019 : découvrez les sujets et les corrigés de la série L

Déjà l'heure de la plus importante des épreuves pour les élèves en série littéraire. Avec son coefficient de 7, la philosophie fait basculer les futurs bacheliers dans le grand bain dès le premier jour de ce marathon d'épreuves qu'est le bac. L'examen a débuté ce lundi 17 juin matin à 8h et les candidats ont quatre heures pour construire leur copie. Ils seront jugés sur la qualité de leur réflexion et sur leurs connaissances.





Pour cet examen, les élèves avaient le choix de répondre sous forme de dissertation à l'une des questions posées ou de commenter l'extrait de texte proposé. Dans tous les cas, ils doivent faire attention à bien analyser l'énoncé pour ne pas risquer le hors-sujet. Découvrez dans cet article les sujets une heure après le début de l'épreuve et une proposition de corrigés une fois celle-ci terminée.