Couacs au bac 2019 : erreurs et suspicion de fuite

Les 354 000 candidats au baccalauréat de la série économique et social ont passé une journée éprouvante ce vendredi 21 juin 2019. Dans la matinée, des erreurs ont été retrouvées dans l’énoncé des épreuves de mathématiques. Elles concernent un exercice pour la série S et deux autres pour la série ES. Deuxième couac, cette même épreuve aurait fuité dans quelques lycées de la région parisienne. Le ministère de l'Éducation nationale a reconnu les faits et annoncé l’ouverture d’une enquête.



