Des épreuves du baccalauréat pro se font en contrôle continu

Les élèves du lycée de la Mer Gujan-Mestras suivent la majorité de leurs cours à ciel ouvert, à la mer. Leur formation comprend l'ostréiculture, la navigation, le développement durable, la comptabilité et la gestion, et la biologie marine. Et pour décrocher leur baccalauréat professionnel "Cultures marines", la moitié des points se joue en contrôle continu et sur les évaluations de stages.



