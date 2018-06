Désir, injustice et vérité au menu du bac philo

Ils étaient 753 148 candidats à se présenter ce lundi 18 juin 2018 dans les centres d'examens pour passer le baccalauréat. La plus jeune a onze ans, le plus âgé 76 ans. Ils ont passé les épreuves de philosophie pour les uns, de français pour les autres. Par précaution, de nombreux parents ont choisi de déposer eux-mêmes leurs enfants. Dans tout le pays, la SNCF n'a dû prendre en charge que 53 élèves en difficulté, en leur commandant un taxi.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/06/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.