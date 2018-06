Votre enfant fréquente-t-il un bon collège ? Découvrez le palmarès 2018 de L'Etudiant

Etudier dans un bon collège peut-être déterminant pour la suite de la scolarité de votre enfant. Ces quatre années d'études correspondent à la période où il est censé s'affirmer, prendre confiance en lui et aborder un nouveau champ de connaissances. La qualité de l'enseignement et le bon encadrement des élèves est donc essentiel. Comme chaque année, L’Etudiant publie le palmarès des collèges. Sur la base des résultats et mentions au brevet de ces trois dernières années, il a noté, sur 20, plus de 7.800 établissements français, publics comme privés.





Grâce à ces notes, les collèges ont ensuite été regroupés, pour plus de clarté, en quatre catégories : A, B, C et D. Les établissements du groupe A ont une note supérieure à 16. Ceux du groupe B, comprise entre 15 et 16. Ceux du groupe C entre 13 et 15. Le groupe D rassemble les collèges ayant une note inférieure à 13. Le classement du collège de votre enfant est à découvrir sur le site internet de L'Etudiant.