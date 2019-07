Emmanuel Macron : "quand on est enseignant dans la République française, on a des devoirs"

Le président de la République s'est exprimé ce dimanche sur les couacs du baccalauréat 2019. En abordant l'affaire des copies retenues par les professeurs grévistes, Emmanuel Macron a estimé "qu'on ne peut pas prendre nos enfants et leurs familles en otage". "Quand on est enseignant dans la République française, on a des devoirs" a-t-il ajouté par la suite.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/07/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.