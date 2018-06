EN DIRECT - BAC 2018 : consultez les sujets et corrigés de l'épreuve de maths des séries S, ES et L

BAC TECHNO





A 14 h, les lycéens qui passent un bac technologique ont retrouvé leur table d'examen. La plupart rateront le début de France-Pérou à 17 h : hormis les ST2S qui termineront juste à l'heure du coup d'envoi leur épreuve de sciences et techniques sanitaires et sociales, les autres filières en ont jusqu'à 18 h. Au menu : chimie-biochimie-sciences du vivant et enseignements spécifique à la spécialité pour les STL, enseignements technologiques transversaux pour les STI2D et STD2A, épreuve de spécialité pour les STMG, et enfin économie et gestion hôtelière pour les STHR.