EN DIRECT - Bac 2018 : après la philo et le français, place à l’histoire-géo ce mardi

L'édition 2018 du baccalauréat est lancée. Les élèves de terminale scientifique, économique et sociale, littéraire, mais aussi ceux en filière technologique (STMG, ST2A, ST2S...), ont passé lundi 18 juin, dès 8h, leur épreuve de philosophie. Ils avaient 4h pour peaufiner leur copie et faire leurs preuves sur cette matière où la bonne connaissance du cours, mais aussi du monde qui nous entoure est essentielle. Un peu plus tard, à 14h, les élèves de 1re se sont attelés à leur épreuve de français.





Après cette première journée d'épreuves, l'histoire-géo est au menu de la matinée de mardi. Suivez avec nous cette session 2018 du bac, pendant laquelle nous vous livrerons les dernières actualités concernant l'examen, les sujets et les corrigés des épreuves, ainsi que les réactions des lycéens avant et après les examens.