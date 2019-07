EN DIRECT - Examens 2019 : les premiers résultats du brevet attendus, suite des rattrapages du bac

BLANQUER





Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer, accueilli lundi près de Bordeaux sous les huées d'une petite centaine de manifestants, a assuré que la première journée de l'oral de rattrapage du baccalauréat s'était "passée conformément à ce qu'on souhaitait, dans des circonstances un peu exceptionnelles".





"A cette heure, on parle en centaines de copies non rendues et non plus en milliers", a-t-il dit en milieu d'après-midi à Lormont, promettant un "bilan complet en fin de journée".





"Notre objectif est évidemment l'intérêt de l'élève malgré l'action de quelques uns qui ne représentent qu'une toute petite minorité par rapport aux 175.000 professeurs engagés dans les corrections", a-t-il insisté.