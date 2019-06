EN DIRECT - Bac 2019 : place à l'épreuve de langue vivante

BAC DE FRANÇAIS





Les réseaux sociaux ont vu défiler depuis lundi une avalanche de commentaires de lycéens des séries S et ES, expliquant avoir découvert à la sortie de l'épreuve que "Destination : arbre", texte sur lequel ils ont eu à plancher, avait été écrit par une poétesse (et non un poète), Andrée Chedid en l’occurrence. Jugeant leur sujet globalement trop difficile, ils s'estiment lésés par rapport aux élèves en série L. Une pétition a même été lancée.