EN DIRECT - Bac 2019 : place aux rattrapages pour plus de 100.000 candidats

RATTRAPAGES





Dès ce matin, à 8h, les candidats qui ont une moyenne comprise entre 8 et 10 passent leurs oraux de rattrapage. A la suite de la grève des correcteurs, certains vont se présenter et pourraient apprendre qu’ils sont reçus, d’autres risquent d’avoir des points à rattraper à cause du contrôle continu et pas du résultat des épreuves. Conséquence : des parents d’élèves pourraient déposer des recours.