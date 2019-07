EN DIRECT - Brevet 2019 : retrouvez tous les résultats, académie par académie

RÉSULTATS DU BREVET





Les résultats du brevet 2019 doivent être communiqués jusqu'au jeudi 11 juillet inclus. Depuis lundi et mardi pour Mayotte, Dijon, Amiens ou la Guyane, puis ce mercredi 10 juillet pour Besançon, Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, la Corse, Grenoble, la Guadeloupe, Lille, Limoges, Lyon, la Martinique, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Poitiers, La Réunion, Rouen, Strasbourg ainsi que Toulouse, et enfin jeudi pour Aix-Marseille, Créteil, Nice, Orléans-Tours, Paris, Reims, Rennes et Versailles.





