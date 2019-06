EN DIRECT - Examens 2019 : le brevet reporté au 1er et 2 juillet en raison de la canicule

PRÉCISIONS





"Ce report vaut pour la France hexagonale et non pas pour l'Outre-mer", a en outre précisé le ministre de l'Education nationale ce lundi, ajoutant que "les convocations vont être rééditées par les services des examens" et que "rien ne change" sur ces dernières "sinon la date", le lieu et l'ordre des épreuves restant les-mêmes.