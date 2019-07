EN DIRECT - Rétention des notes du Bac 2019 : pour Macron, "on ne peut pas prendre nos enfants et leurs familles en otages"

EMMANUEL MACRON





"On ne peut pas prendre nos enfants et leurs familles en otages", a affirmé dimanche Emmanuel Macron à propos des enseignants qui avaient refusé de rendre des copies du Bac. "Je pense que le ministre a eu la bonne réaction. Je respecte la liberté d'opinion, la liberté syndicale, mais à la fin des fins, on ne peut pas prendre nos enfants et leurs familles en otages", a-t-il commenté dans un entretien sur France Info