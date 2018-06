Bac 2018 d'histoire-géo : les plus belles perles des précédentes éditions

"L'Europe politique, c'est comme l'hiver dans Game of Thrones : on t'en parle mais on la voit jamais arriver."





"Finalement les Chinois sont punis de confectionner tous nos objets car ils ne peuvent plus rapporter de souvenirs made in France à leurs amis car en dessous c'est marqué 'Made in China'''.





Sujet : nommez les principaux foyers de production et de consommation du café. Réponse : ''les bars, les Nespresso, la machine à café des bureaux''.





"Tant qu’il fera aussi chaud en Afrique, le pays ne pourra pas s’enrichir car il est très fatigant de travaillé quand il fait chaud."





"Grâce à la mondialisation on peut manger autre chose que les endives au jambon de ma mère comme les souchi ou la pizza."





"On voit bien le racisme dans le nom que l’on a donné aux pays africains comme le Monte-Negro."