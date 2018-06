Bac 2018 d'Histoire-Géographie : les sujets pour les séries ES et L

Après avoir travaillé sur la philo lundi matin, les élèves des filières générales, L, ES, S, ainsi que les STMG remettent le couvert ce mardi 19 juin avec l'épreuve d'Histoire-Géo. De 8h à midi pour les élèves en série littéraire et économique et social, cette épreuve se compose de deux parties : une composition sur l'un des deux thèmes au choix et une analyse de documents.





D'un coefficient 4 pour les L et 5 pour les ES, le sujet est le même pour tout les deux séries. L'examen demande non seulement d'avoir bien intégré ses cours tout au long de l'année, mais aussi une bonne connaissance du monde qui nous entoure. Découvrez dans cet article les sujets une heure après le début de l'épreuve et une proposition de corrigés une fois celle-ci terminée.