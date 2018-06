Bac 2018 de mathématiques : une pétition pour dénoncer la difficulté de l'épreuve recueille plus de 70.000 signatures

Ils sont plus de 70.000 à avoir signé la pétition. Depuis l’épreuve de mathématiques du bac 2018, vendredi 22 juin, les candidats au bac scientifique sont révoltés. Les exercices étaient selon eux trop difficiles, voire hors programme. Pour rétablir la justice, le "Superman du bac de maths", comme il se surnomme, a donc décidé, peu après sa sortie de la salle d’examen, d’interpeller le ministère de l’Education nationale.





"La majorité des élèves qu’ils soient en spé maths ou non ont été effarés par la difficulté de l’examen", assure-t-il dans le réquisitoire de sa pétition. "Nous tenons plus précisément à noter la difficulté de l’exercice de spécialité, notions trop abstraites ne ressemblant à aucun type d’exercice habituel ainsi que celui des complexes ou de géométrie pour l’obligatoire ainsi que la présence de notions telles que la ligne brisée jugée hors programme." Lui, et les milliers d’élèves ayant signé cette supplique, réclament l’harmonisation des notes "afin de ne pas pénaliser de façon définitive les lycéens de Terminale S pour lesquels cette matière (maths) représente un coeff 7 et 9".