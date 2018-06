Bac 2018 de sciences de l'ingénieur : découvrez le sujet distribué à la série S

Pendant que d'autres sont déjà en vacances (ou en train de réviser pour les oraux de rattrapage), les terminales S qui ont choisi comme option sciences de l'ingénieur planchent sur leur copie depuis 14h. Pour leur dernière épreuve, d'une durée de quatre heures, ils doivent se pencher sur une étude de cas composée d'un texte, d'un document technique et d'un document réponse.





Pour cet examen noté avec un coefficient 6, et 8 s'il s'agit d'une spécialité, les candidats doivent faire preuve de méthode, d'analyse et de réflexion pour pouvoir rendre une bonne copie. Ils ne doivent pas non plus négliger la propreté de leur devoir. Retrouvez leur sujet dans cet article une heure après le début de l'examen, et son corrigé peu après 18h.