Bac 2018 de SES : découvrez les sujets de l'épreuve des ES

L'épreuve la plus redoutée des candidats au bac ES est arrivée. Alors que leurs camarades de L passent ce jeudi matin leur examen de littérature et que ceux de S font travailler leurs méninges sur la physique-chimique, les élèves de la série économique et sociale s'attaquent à leur sujet de SES. Un examen crucial pour ces élèves de terminale, au coefficient 7, 9 s'il s'agit de leur spécialité.





En 4h, ou 5 en cas de spécialité, les candidats doivent analyser et disséquer plusieurs corpus de documents pour rédiger une dissertation ou une épreuve composée. Les correcteurs apprécieront les copies exposant un bon raisonnement et fournissant des exemples judicieux. Découvrez les énoncés une heure après le début de l'épreuve et, à la fin de celle-ci, les corrigés.