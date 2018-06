Bac 2018 de SVT et d'Écologie : les sujets et les corrigés pour la série S

Dernière épreuve pour les élèves de la série scientifique. Après deux jours de repos, ceux-ci passent ce lundi après-midi les SVT, les Sciences de la vie et de la Terre et l'Ecologie, agronomie, territoire. D'un coefficient 6 en matière obligatoire et 8 en spécialité, l'examen de SVT est l'un des plus importants pour les candidats au bac S. Celui d'Ecologie, agronomie, territoires compte pour un coefficient 5.





En 3h30, les candidats doivent traiter une question de synthèse, et faire plusieurs exercices d'analyse de documents. Les correcteurs attendent de voir dans les copies une réponse bien structurée et illustrée pour la synthèse, et un résonnement digne de ce nom pour l'analyse de documents. Retrouvez les sujets une heure après le début des épreuves, et leurs corrigés une fois celle-ci terminée.