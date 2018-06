Bac et grève : système D pour les candidats redoutant d'être en retard

Les cheminots n'auront pas eu pitié des candidats au bac. Malgré la tenue de l'épreuve de philosophie ce lundi matin pour les terminales et de celle de français pour les premières dans l'après-midi, la grève à la SNCF se poursuit. Et même si un "dispositif examen" avait été mis en place pour assurer leur ponctualité, beaucoup d'élèves ont préféré se méfier de la société du rail.





Certains d'entre eux sont donc partis très (très) en avance pour limiter les risques. "J'essaye de me dire qu'il n'y aura pas de retard, espérait tôt ce lundi matin une candidate à la gare d'Haguenau, en Alsace. On croise les doigts parce qu'en plus il y a le stress des épreuves". D'autres se sont fait accompagner en voiture par leurs parents jusque devant les centres d'examens, où le balai des véhicules a commencé bien avant 7h45. "C'est le stress déjà total, donc on ne pouvait pas encore lui permettre un stress supplémentaire", a confié une maman.