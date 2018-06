"Je crois que c’est Brigitte Bardot qui a fait le sujet": comment l'épreuve "vegan" de français a fait rire les candidats au bac

Pour leur première épreuve écrite du baccalauréat, le français, les élèves de première S et ES ont bien ri. Quatre textes portant sur l’homme et l’animal leur ont été soumis pour cet examen d’une durée de 4 heures, coefficient 2 : Les Essais, livre II, de Montaigne, la préface du Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes de Rousseau, l’article "Bêtes" du dictionnaire philosophique de Voltaire, et enfin "Qui sait si l’âme des bêtes va en bas ?" tiré de Le Temps, ce grand sculpteur de Marguerite Yourcenar.





Les candidats devaient ensuite commenter l'article de Voltaire, disserter sur "La littérature vous semble-t-elle un moyen efficace pour émouvoir le lecteur et dénoncer les cruautés commises par les hommes ?", ou se mettre dans la peau d'un journaliste cherchant à montrer la nécessité de promulguer une Déclaration des droits de l'animal. Dès la sortie, nombreux sont ceux qui ont ironisé sur cet énoncé.