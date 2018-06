Griezmann, Pogba, Giroud...quels joueurs ont eu leur bac (ou pas)

Olivier Giroud

C'est le joueur le plus diplômé des Bleus. Alors qu'il était déjà joueur professionnel, Olivier Giroud a obtenu son bac ES en sport-études à Grenoble. Il a ensuite poursuivi sur deux années de Staps.





Antoine Griezmann

Après ses débuts à l'UF Mâcon à l'âge de six ans, Antoine Griezmann peine à faire sa place dans d'autres clubs, qui le jugent trop frêle. Il sera finalement repéré, à 14 ans, par le club espagnol de la Real Sociedad. Il part s'installer en Espagne et poursuit ses études à Bayonne. Mais, faute de temps, il abandonne les bancs de l'école et ne passe pas son bac.





Kylian Mbappé

Issu d'une famille de sportifs, l'attaquant au PSG a commencé sa carrière très tôt. Il commence le football à l'AS Bondy puis est sélectionné pour intégrer la génération 1998 du centre de l'INF Clairefontaine. Il rejoint par la suite le centre de formation de l'AS Monaco et est sélectionné à deux reprises, en 2014, en équipe de France des moins de 17 ans. Deux ans plus tard, et malgré la poursuite de sa carrière sportive, il obtient un bac STMG.





Ousmane Dembélé

Comme Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé a été happé très jeune par sa carrière professionnelle. Né à Vernon, dans l'Eure, il grandit à Evreux et commence le football à 7 ans à l'ALM Évreux. Il rejoint cinq ans plus tard l'Evreux FC et est repéré à l'âge de 13 ans par le club professionnel du Stade rennais. Il s'y forme pendant cinq ans avant de signer, en 2015, un premier contrat professionnel de trois ans en faveur du Stade rennais.





Nabil Fékir

Dès son enfance, Nabil Fékir fréquente plusieurs clubs de football. Il est remarqué dès ses 13 ans par l'Olympique lyonnais qui le lâche finalement deux ans plus tard. Après de brefs passages au FC Vaulx puis à l'AS Saint-Priest dans l'équipe des moins de 19 ans, il est de nouveau recruté par l'OL en 2015. Entre ces allées et venues, l'attaquant du club n'a pas pris le temps de faire d'études. Il n'a pas obtenu de diplôme.





Thomas Lemar

Devenir footballeur, c'était un rêve d'enfant. Thomas Lemar a, comme Nabil Fékir, commencé sa carrière très tôt. Après avoir fréquenté divers clubs en Guadeloupe et y avoir intégré un centre de préformation, il signe à 18 ans son premier contrat professionnel avec Caen, en Ligue 2. Il rejoint l'AS à Monaco en 2015. A 22 ans, Thomas Lemar n'a pas de diplôme en poche.





Florian Thauvin

L'ailier droit à l'Olympique de Marseille a choisi, dès 17 ans, de se consacrer à sa carrière de footballeur et d'abandonner ses études. Un pari gagnant pour cet Orléanais qui, après avoir débuté en professionnel avec Grenoble Foot 38 en Ligue 2, remporte en 2013 le Trophée du meilleur espoir de Ligue 1 et la Coupe du monde de football des moins de 20 ans.