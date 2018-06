Bac 2018 : avec un soutien, seul ou en groupe, à chacun sa façon de réviser

David, lui, a choisi une autre méthode de révision : l'opération "Bosse tes exams", organisée par la médiathèque de Troyes et Sup' Info, une école d'informatique. Cela lui permet de bénéficier un soutien gratuit avec un bénévole, notamment en maths, son point faible. Dans cette même médiathèque, une autre élève révise son programme, au calme. "J'arrive plus à me concentrer ici, parce que chez moi il y a plein de distractions", explique-t-elle.