Bac 2018 : aux côtés d'un correcteur de copies de philosophie

Si le marathon des candidats au bac touche à sa fin, celui des correcteurs commence. Au nombre de 174.331, ils vont devoir corriger 4 millions de copies. Dans un lycée de Nice, nous avons rencontré Jacques, professeur de philosophie et correcteur depuis 27 ans. Pour cette session 2018, il en prend en charge environ 153 copies. Il doit toutes les avoir corrigées et notées en une quinzaine de jour.





Pour apprécier le travail des candidats, le correcteur s’installe dans les meilleures conditions : dans l’une des salles de classes de son lycée, au calme. "Quand je sens que je suis fatigué, que mon attention n’est plus soutenue, alors là j’arrête", affirme-t-il. Armé de son stylo rouge, il lit et relit les copies. "Je préfère une copie où il n’y a pas d’auteur et pas de citation, mais qui produit une véritable réflexion, à un catalogue d’auteurs ou de citations où on se demande ce que le candidat pense par lui-même."