Bac 2018 : gagner des points en faisant des acrobaties

Tout les élèves qui s'apprêtent à passer sur scène sont en terminale littéraire et ont suivi cette spécialité depuis la seconde. "Ca fait du stress mais plein d'amour en plus. Et de confiance en soi", nous confie une candidate en salopette rose, le visage peinturluré de couleurs primaires. Pour lancer l'épreuve, c'est le proviseur qui se met dans la peau de Monsieur Loyal. "Noubliez pas de prendre du plaisir !" lance-t-il a l'adresse des aspirants bacheliers.





C'est ensuite au tour des élèves d'entrer en piste. Chacun d'entre eux n'a que cinq minutes pour présenter son numéro. Trapèze, roue, accrobatie... Toutes les créations sont évaluées par un jury composé d'un artiste, d'un professeur de théâtre et de sport qui n'exercent pas dans le lycée. "Il faut que nous soyons à la fois bienveillant et exigeants", affirme l'une des examinatrices. "Bienveillant parce que nous nous adressons à un milieu scolaire, et aussi exigeant pour bien leur montrer la difficulté du métier d'artiste".