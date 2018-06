Bac 2018 : 5 applis pour réviser en sortant la tête des annales

L'entraide, le travail de groupe est un bon moteur pour l'apprentissage. L'application snapSchool surfe sur le concept en proposant à ses utilisateurs de s'aider entre eux. Il est ainsi possible de poster un devoir sur lequel on rencontre des difficultés et de répondre aux questions des autres. Attention cependant, il n'est pas possible de demander de l'aide trop souvent. Le réseau social repose sur le principe du donnant-donnant. Ainsi, toute requête coûte un jeton. Et tout coup de pouce valable rapporte un jeton. Pour l'heure, cette application développée par digiSchool a reçu 220.000 devoirs et 490.000 réponses.