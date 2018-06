EN DIRECT - Bac 2018 : philo, français, histoire-géo... Faites vos révisions avec LCI

Qu'on le veuille ou non, l'échéance de la première épreuve du baccalauréat approche à grands pas. Le 18 juin à 14h, les élèves de première passeront leur toute première épreuve, le Français. Le même jour, à 8h, les S, ES, L et STMG seront tous devant leur copie de philosophie. S'en suivront, à une cadence assez rythmée, une dizaine d'autres examens étalés sur cinq jours. Des examens auxquels, pour espérer décrocher son diplôme, il vaut mieux être bien préparé. Pour vous y aider, LCI lvous propose un programme de révisions. Il sera alimenté tous les jours en articles et en vidéos réalisées en direct avec des professeurs de Français, d'Histoire, de Maths, de SES...