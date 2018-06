Bac 2018 : des vidéos YouTube aux cours de karaté, tous les moyens sont bons pour être prêt le jour J

Les cours de soutien scolaire font aussi le plein pour les dernières révisions. Pour une dizaine d'euros de l'heure, les élèves sont accompagnés par des tuteurs et travaillent de préférence en groupe. De quoi créer une certaine dynamique de travail. "On a des groupes de différents niveaux. Donc souvent les plus âgés expliquent aux plus jeunes comment ça se passe", explique une tutrice.