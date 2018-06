Bac 2018 : les sujets sur lesquels plancheront les candidats sont fin prêts

Non loin de là, dans des salles dédiées, d’autres employés s’affairent à mettre sous enveloppes scellées les sujets qui seront envoyés aux différents établissements. Ils ont signé un engagement moral pour éviter toute fuite. "On met des feuilles de couleur pour que la page de garde ne donne aucun élément sur le sujet. Ça évite de pouvoir lire par transparence", indique Gilles Forest, directeur des examens et concours du rectorat de Nantes. Cette année, 3.000 sujets et 4 millions de copies ont été distribués en France et mis sous clés. Ils seront sur les tables à partir du 18 juin prochain.