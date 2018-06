Bac 2018 : tout savoir sur la mention "Bien"

La mention "Bien" s'obtient avec une moyenne comprise entre 14 et 16/20. L'année dernière, 14% des bacheliers l'ont obtenue. C'est 28.700 de plus qu'en 2010. Une forte progression qui illustre non seulement la hausse constante du niveau, mais aussi celle du nombre de candidats (620.200 en 2010 et 729.600 en 2017).





Réservée aux bons élèves (ou au chanceux), elle leur offre de nombreux avantages. Facilitant leur accession aux enseignements supérieurs les plus plébiscités, elle leur permet aussi de toucher un peu d'argent. Ainsi, certaines banques leur offre, s'ils ouvrent un compte chez elles ou sont déjà client, jusqu'à 80 euros. Certaines villes, comme Nemours, en Seine-et-Marne, offre Nemours 75 € pour les mentions "Bien". Parmi ses détenteurs : Miss France 2010 Malika Menard ou encore le nageur Yannick Agnel.