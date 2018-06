Bac 2018 : tout savoir sur la mention "Assez bien"

La mention "Assez bien" est la plus répandue au baccalauréat. Elle s'obtient grâce à une moyenne comprise entre 12 et 14/20. En 2017, 26% l'avaient obtenue, soit 166.840 bacheliers. Ils étaient 37.800 en bac technologique, 49.100 en bac professionnel et 79300 en bac général.





Contrairement à la mention "Très bien" et "Bien", cette distinction n'offre que peu d'avantages. Selon la banque où ils sont inscrits, les bacheliers peuvent espérer toucher jusqu'à 50 euros de récompense. Certaines enseignes commerciales proposent aussi des réductions sur leurs produits. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education, Corentin Tolisso, membre de l'équipe de France de football ou encore l'humoriste Florence Foresti ont obtenu cette mention.