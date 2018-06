Bac 2018 : voici les sujets de l'épreuve de LV2 pour les séries L, ES et S

Dernière ligne droite pour cette semaine d'épreuves. Les élèves de terminale S, L et ES passent ce vendredi après-midi leur examen de LV2. Quand certains plancheront sur leur copie d'espagnol, d'autre travailleront sur l'allemand, l'anglais ou même le russe. L'examen dispose d'un coefficient 2 pour les séries S et ES et 4 pour les L.





Sur deux heures d'épreuve pour les ES et les S, et trois pour les L, les candidats ont dû traiter, comme pour la LV1, une partie de compréhension (10 points) et d'expression (10 points). Si tous travaillaient sur les mêmes documents, chaque filière a eu ses propres questions et ses propres sujets d'expression. Découvrez les sujets une heure après le début de l'épreuve et une proposition de corrigé à la fin de celle-ci.