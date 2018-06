Bac 2018 : tout savoir sur la mention "Très bien"

La mention "Très bien", c'est un peu le Graal de tout bachelier. Elle s'obtient avec une moyenne supérieure à 16 sur 20. Un exploit qu'ont réussi à réaliser l'année dernière 7,5% des 641 700 candidats reçus. En filière générale, cette distinction représente 13% des diplômés. C'est 2,4% pour les séries technologiques et 1,6% pour les séries professionnelles.





Si elle est difficile à obtenir, la mention "Très bien" offre de nombreux avantages. Le premier est évidement d'ouvrir les portes de formations prestigieuse. Cette distinction représente d'autre part un jackpot financier. Selon la banque où ils sont clients, les bacheliers peuvent obtenir jusqu'à 160€ de récompense de la part de ces établissements. Certaines villes offrent également de l'argent aux élèves méritants. A Montrouge, en Île-de-France, la ville offre par exemple 800 euros pour une mention "Très bien". S'ils sont boursiers et comptent entamer des études supérieures, ils peuvent de plus prétendre à une bourse au mérite. Celle-ci s'élève à 900 euros par an, sur trois ans.